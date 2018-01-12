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Первоисточники: ew.comcollider.com Прямая ссылка на новость:
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«Настоящий детектив» и «Большая маленькая ложь» последуют примеру «Игры престолов»

Судя по всему, 2019 год обещает стать крайне богатым на телевизионные события, и решения программного отдела кабельного канала HBO немало этому способствуют. Пообщавшись с журналистами в рамках пресс-тура TCA, ответственный за сериалы Кейси Блойс сообщил, какие из проектов нам стоит ожидать в следующем году.

Во-первых, всем и так уже известно, что в 2019-м выходит заключительная глава фэнтезийного эпика «Игра престолов». Блойс подчеркнул, что перенос даты выхода восьмого сезона был во всех отношениях оправданной необходимостью — финальный сезон обещает стать самым грандиозным в сериале, и производственный процесс, начиная от сценария и заканчивая подготовкой всех необходимых спецэффектов, займёт куда больше времени, чем подготовка предыдущих сезонов.

К слову, об ответвлениях «Игры престолов» пока лучше вообще не заикаться. Если какой-либо из ранее заявленных пяти проектов выгорит, то его премьера состоится не раньше чем через год после окончания главного сериала — зрители должны в полной мере прочувствовать окончание эры и не умалять свои переживания ожиданием премьеры новой истории по вселенной Джорджа Мартина. В общем, самая ранняя дата появления какого-либо из спин-оффов или приквелов — 2020 год.

Во-вторых, третьего сезона «Настоящего детектива» в этом году ждать не стоит — производственный процесс в разгаре, но займёт уйму времени, а потому мрачная детективная антология Ника Пиццолатто тоже передвинулась на 2019 год. Но переживать не о чем — Блойс заявил, что он в восторге от сценария, который обязательно поразит и публику.

В-третьих, второй сезон нахватавшейся всевозможных теленаград «Большой маленькой лжи» тоже выйдет не раньше следующего года. Впереди слишком много работы, в том числе и сценарной. Съёмки вроде бы планируют начать этой весной.

Само собой, никаких даже приблизительных дат у всех трёх проектов пока нет. Их официальное объявление — дело далёкого будущего.

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Игра престолов Настоящий детектив Большая маленькая ложь
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