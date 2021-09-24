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Возвращение блудного оборотня: по мотивам сериала «Волчонок» снимут полнометражный фильм

Источник: MTV

Если долго выть на MTV Entertainment, то рано или поздно студия начнёт выть в ответ. Всем поклонникам сериала «Волчонок», который вырос из одноимённого фильма с Майклом Дж. Фоксом, следует возрадоваться.

Джефф Дэвис — создатель сериала — вернётся на MTV, чтобы снять полнометражный фильм, продолжающий сюжетную линию первоисточника. В центре истории опять окажется Скотт Макколл (Тайлер Пози); он уже не подросток, но по-прежнему Альфа-оборотень, который собирает новых союзников и старых проверенных в нескольких сезонах друзей, чтобы сразиться с неописуемым злом из своего родного городка Бикон-Хиллз.

Пози вернётся к роли, что до остальных актёров из шоу, то официальной информации нет.

Дэвис и MTV также планируют снять художественный сериал по мотивам культового мультсериала и плохого фильма Æon Flux. Также в работе сериализация романа Wolf Pack — ещё одной истории про группу подростков, выступившую против ужасающего зла.

Полнометражная адаптация «Волчонка» выйдет в 2022-м на Paramount+.

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