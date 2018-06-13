MTV надумал снять художественный сериал об Эон Флакс

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал MTV решил вернуть на телеэкраны многосерийный фантастический боевик «Эон Флакс». Мультсериал с таким названием транслировался на канале 1991-го по 1995 год. Позже оригинальная история аниматора Питера Чанга легла в основу одноимённой полнометражной картины 2005 года с Шарлиз Терон, комикса и видеоигры.

Ребут задуман в виде художественного сериала, события которого разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В центре истории — молодая наёмница, примкнувшая к группе мятежников-биохакеров, чтобы спасти человечество. Так девушка превращается в героиню, известную под именем Эон Флакс.

Сценарием займётся Джефф Дэвис («Волчонок»); он же выступит исполнительным продюсером проекта наряду с продюсировавшей кинопостановку Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»).