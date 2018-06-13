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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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MTV надумал снять художественный сериал об Эон Флакс

Канал MTV решил вернуть на телеэкраны многосерийный фантастический боевик «Эон Флакс». Мультсериал с таким названием транслировался на канале 1991-го по 1995 год. Позже оригинальная история аниматора Питера Чанга легла в основу одноимённой полнометражной картины 2005 года с Шарлиз Терон, комикса и видеоигры.

Ребут задуман в виде художественного сериала, события которого разворачиваются в постапокалиптическом будущем. В центре истории — молодая наёмница, примкнувшая к группе мятежников-биохакеров, чтобы спасти человечество. Так девушка превращается в героиню, известную под именем Эон Флакс.

Сценарием займётся Джефф Дэвис («Волчонок»); он же выступит исполнительным продюсером проекта наряду с продюсировавшей кинопостановку Гейл Энн Хёрд («Ходячие мертвецы»).

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