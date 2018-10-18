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Первоисточники: fandomwire.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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The CW может запустить отдельный сериал о Супермене

Пока воюющий с нечистью и кутящий с чародейками Генри Кавилл на пару со студией Warner Bros. определяют дальнейшую судьбу киношного Человека из стали, телеканал The CW, обзаведшийся собственным Суперменом в рамках сериала «Супергёрл» подумывает вывести криптонца из тени блондинистой кузины, оформив ему собственный многосерийный сольник. Случись такое, титульного персонажа, само собой, оставят за Тайлером Хэклином («Волчонок»).

Канал The CW пока никак не комментирует появившиеся слухи, но поговаривают, что грядущий декабрьский кроссовер под названием Elseworlds, где уже анонсировано появление Лоис Лэйн в исполнении Битси Таллок, послужит своего рода пилотом для многосерийного «Супермена». Реакция критиков и зрителей поможет каналу решить, стоит ли запускать проект в разработку.

Трёхсерийное действо в рамках Arrowverse стартует 9 декабря эпизодом «Флэша», продолжится 10 декабря в «Стреле» и завершится серией «Супергёрл» 11 декабря.

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