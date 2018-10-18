Брианна Хилдебранд, Киана Мадейра и Квинтесса Суинделл сыграют клептоманок в «Безделушках» от Netflix

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Netflix берётся за адаптацию подросткового романа «Безделушки» (Triplets) голливудской сценаристки Кирстен «Киви» Смит («Блондинка в законе»). Три года назад на книгу положил глаз канал MTV, но с тех пор всё как-то затухло, и проект в конце концов уплыл в руки потокового сервиса.

Сериал расскажет занятную историю трёх девушек, которые знакомятся в клубе анонимных клептоманок. Все трое — школьные белые вороны. Их странная дружба, начавшись с хулиганской магазинной кражи, покажет, как взаимная поддержка помогает в решении семейных проблем, школьных неурядиц и поиске своего места в мире.

Троих подруг сыграют Брианна Хилдебранд («Изгоняющий дьявола», «Дэдпул»), Киана Мадейра («Флэш», «Тёмная материя») и Квинтесса Суинделл.

Также в проекте участвуют Ларри Салливан («Большая маленькая ложь»), Брэндон Батлер («13 причин почему»), Одисеас Георгиадис, Генри Зага («Новые мутанты»), Октоубер Мур («Гримм») и Лариса Олейник («10 причин моей ненависти»).

Адаптацией первоисточника занимаются Эми Эндельсон («Шаг вперёд 3D»), Эмили Мейер и сама «Киви» Смит. Все трое продюсируют наряду с шоураннером Линдой Гейз («Под несчастливой звездой»). Исключительно женский производственный состав замыкает режиссёр Сара Сент Онжи.