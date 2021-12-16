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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Warner Bros. и Дж. К. Роулинг обсуждают сериалы по вселенной «Гарри Поттера»

Источник: Warner Bros.

Автор культовой книжной серии Дж. К. Роулинг, конечно, персона нон-грата и с упрямством, достойным лучшего применения, отстаивает свои безнадёжно устаревшие взгляды на трансгендерность, но когда дело заходит о деньгах, руководители Warner Bros., так уж и быть, готовы с ней общаться.

Оказывается, студийные боссы ведут переговоры с писательницей и её командой о разработке многосерийных проектов по вселенной «Гарри Поттера». Ну не пропадать же потенциальному сверхпопулярному контенту из-за твиттерных войн.

О взаимодействии с автором поттерианы рассказала генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.

Нам хотелось бы запустить несколько сериалов по «Гарри Поттеру», и мы регулярно общаемся по этому вопросу с Дж. К. Роулинг и её командой. Но тут главное в том, чтобы всё сделать правильно. Всё, что мы делаем, должно соответствовать канону, самой сути главного героя и духу Wizarding World.

Очевидно, в недалёком будущем стоит ожидать громких анонсов по волшебной вселенной. Чувствительная публика из соцсетей, конечно, может и перевозбудиться от столь наглого заявления Сарнофф, посмевшей общаться с известной трансфобкой, зато новость порадует как минимум часть аудитории, которая совсем не прочь получить каноничный сериал по любимой фэнтези-вселенной.

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Источник фотографий: Depositphotos

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