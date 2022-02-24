«Я был разочарован» — Чарли Кокс о возвращении к роли Сорвиголовы в «Человеке-пауке: Не пути домой»

После слива кадров из «Человека-паука: Нет пути домой» фанаты стали ждать фильм с удвоенной силой, и не только из-за старых Пауков, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра, но и ради Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса.

В нетерпении был и сам актёр. Поэтому когда все наперебой начали рассказывать ему о бурной реакции публики в залах на появление Мэтта Мёрдока, Кокс решил увидеть (и услышать) всё собственными глазами и проскользнул в ближайший к дому кинотеатр. Каково же было его разочарование, когда реакцией зрителей стала… гробовая тишина.

Это была чёртова тишина. Я был дико разочарован. Со мной была жена, которая всё записывала, потому что было бы прикольно запечатлеть всеобщую радость… а тут такое.

Также актёр рассказал, как именно получил предложение вернуться к роли Сорвиголовы:

Я получил телефонный звонок со словами: «Ты хочешь вернуться? Хочешь быть в „Человеке-пауке“?». И я такой: «Ну разумеется! Это было бы круто! Я с удовольствием сделаю это». Они сказали: «Окей, будем на связи», после чего я ни слова не слышал от них на протяжении двух месяцев. Я уже начал думать, что это мне приснилось, но потом получил ещё один звонок.

Что касается будущего Мэтта Мёрдока в киновселенной Marvel, оно определённо есть, и Кокс определённо об этом знает. Но ничего нам не расскажет. Пока.