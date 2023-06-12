Baldur's Gate III — комедийный мультфильм The Greatest Foe

«Легенда о Vox Machina» — прекрасный сериал. И неудивительно, что он начал задним числом вдохновлять людей, работающих над официальными произведениями по D&D — ролевой системе, на которой строятся экранизированные в «Легенде о Vox Machina» приключения. Вот и создатели Baldur's Gate III не удержались, объединились с YouTube-каналом Mashed и выпустили чисто комедийную анимационную короткометражку The Greatest Foe.

Что до Baldur's Gate III, то выходит игры из раннего доступа уже не за горами — это случится 31 августа, когда ожидаемая RPG станет доступна и в Steam, и на PS5 (а вот порта на Xbox Series X|S придётся подождать — спасибо нехватке мощностей у Xbox Series S).