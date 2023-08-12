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Российские онлайн-кинотеатры за год выросли на 41%

Источник: Кинопоиск

На Телеграм-канале TMT Channel опубликовали данные отчёта ИАА TelecomDaily, посвящённого состоянию российского рынка онлайн-кинотеатров за второй квартал 2023 года. Для нас это первое исследование подобного масштаба по методике, согласованной с участниками рынка.

Отчёт создавался на основе опроса почти 10 тыс. зрителей видеоплатформ.

Его данные говорят, что за указанный период восемь потоковых сервисов преодолели отметку в 1 млн подписчиков. В первой тройке «Кинопоиск» (9,1 млн), «Иви» (7,2 млн) и Okko (5 млн). Три этих компании контролируют почти 60% рынка. Общее количество пользователей превысило 36,7 млн человек, а годовой рост составил 41%.

Качество работы онлайн-кинотеатров оценивалась по пятибальной шкале. Здесь у большинства сервисов плюс-минус похожие результаты. Одиннадцать платформ получили от 4,18 до 4,41 балла. Лидирует Start (4,41 из 5 баллов), за которым идут «Кинопоиск» (4,37), Premier (4,35), Okko (4,28), KION и «Иви» (по 4,26).

Наименее удобным пользователи сочли сервис «Триколор Кино и ТВ» — он был оценён на 4,18 из 5 возможных баллов.

Кроме того, в ходе сбора данных у пользователей стримингов выясняли параметры, на которые они ориентируются при выборе сервиса. В итоге на первом месте оказалось хорошее качество изображения и звука (52,6% опрошенных), на втором — доступная стоимость подписки (50,1%). Не менее важно зрителям минимальное количество рекламы (46,2%), возможность смотреть контент бесплатно (38,2%) и широкий спектр новинок (37,5%).

Меньше всего пользователям онлайн-кинотеатров интересны большой пакет ТВ-каналов (18,2%), эксклюзивный контент (28,1%) и доступ к сервису на всех устройствах (20,7%).

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Подкасты
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