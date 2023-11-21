 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

РОГО ДОСААФ РТ, ИНН 1660117007, рекламодатель ЕРИР #a-28853

Токен: 4CQwVszH9pWuJsNeikP

   
«Бpaт 3» c Эpикoм Poбepтcoм пoкaзaл cвoй финaльный тpeйлep Boзвpaщaeмcя в aнглийcкyю глyбинкy — вышeл тpeйлep пятoгo ceзoнa «Гoлякa» Xвaca из Mamamoo пoзиpyeт нa фoтo-тизepax для тpeкa Hwasa Пpoщaй, Kaнг! «Mcтитeли 5» избaвилиcь oт Джoнaтaнa Mэйджepca и cцeнapиcтa «Kвaнтoмaнии» Eвpoпeйcкиe кoмикcы нa pyccкoм: oбзop BD-cбopникa «Kacтaкa» и «Opyжиe Meтaбapoнa» oт Fanzon
• • •
 
9
КИНО
СЕРИАЛЫ
707

«Звёздные войны» спасены? Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm

Источник: Disney+

Потенциально хорошие новости поступают к нам с безбрежных просторов далёкой-далёкой галактики. Ветеран «Звёздных войн» и верный ученик их создателя Дэйв Филони назначен главным креативным директором студии Lucasfilm. Отныне этот человек работает в прямом контакте с главой студии Кэтлин Кеннеди и отвечает за будущее поколение фильмов и сериалов по легендарной вселенной.

Филони даже успел прокомментировать своё назначение на новую и крайне ответственную должность.

Я не указываю людям, что делать. Но, думаю, пытаюсь помочь им наилучшим образом донести до зрителей истории, которые они собираются рассказать. Мне предстоит оказывать помощь по всей вселенной, стать вроде как одним из членов Совета Джедаев.

Как новая должность Филони повлияет на его обязанности связанные со вторым сезоном «Асоки» и полнометражным фильмом о событиях, происходивших в период между «Возвращением Джедая» и «Пробуждением Силы», пока не сообщается. Не исключено, что он сумеет как-то всё это совместить в своём стремительно усложняющемся рабочем графике.

Комментарии (9)

Ещё на эту тему

12Bepь в Cилy! «Acoкa» зaвepшилacь, чтoбы вepнyтьcя? (видeo) 10«Лэндo» c Дoнaльдoм Глoвepoм из cepиaлa пo «Звёздным вoйнaм» пpeвpaтилcя в пoлнoмeтpaжный фильм 6«Звёздныe вoйны» пoлyчили нoвыe пpeмьepныe дaты

Тоже интересно

4Цифpoвoй peлиз «Чepeпaшeк-ниндзя: Пoгpoм мyтaнтoв» пopaдyeт дeтишeк 1 ceнтябpя 2Бывшaя Чeлoвeкa-пayкa cдeлaлa тo, чтo нe cмoг cдeлaть caм гepoй 1Hoвый тpeйлep Outcast — A New Beginning дeмoнcтpиpyeт бoeвyю cиcтeмy 0Bи из BTS взлaмывaeт чapт Hanteo 0KГ игpaeт: Lies of P, чacть 3

Далее на КГ

2
Оскароносный Брендан Фрейзер сыграет неудачливого актёра в комедийной драме
 0
Новый «взрослый» комикс DC обратится к прошлому Бэтмена
 0
DC анонсировало самое страшное событие, связанное с Джокером
 5
«Не родись красивой» получит продолжение
 0
Netflix продлил «Чёрное зеркало» на седьмой сезон
 4
Крис Пайн поделился информацией о сиквеле «Подземелий и драконов»
 1
Жизнь после «Кобры Кай»: Джеки Чан и Ральф Маччио сыграют в новом фильме во вселенной «Каратэ-пацана»
 6
«Джентльмены» Гая Ричи возвращаются — первые кадры сиквела с Тео Джеймсом, Винни Джонсом и Джанкарло Эспозито
 0
Мафиози Колин Фаррелл на свежем кадре «Пингвина»
 0
ЕВА-556: Прямая трансляция
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Сериалы Cиквeл «Cпapтaкa» пocвятят иcтopии Aшypa
 
«Бpaт 3» вcё-тaки выйдeт в пpoкaт (пocтep)
 
Аниме Люди и дeймoны в тpeйлepe aнимaциoннoгo cepиaлa «Moй дeймoн»
 
Аниме «Kлacc для гepoeв» — нoвый тpeйлep, пpиypoчeнный к финaлy aнимe
 
Сериалы Moбиyc и Лoки cнoвa бeceдyют в лифтe в пepвoм oтpывкe втopoгo ceзoнa «Лoки»
 
Аниме «Eжeмecячник бpeдoвoй нayки» — aнoнc и тизep aнимe пpo peдaкцию пapaнopмaльнoгo CMИ
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 523: Волна пива надвигается
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – спец: От «Zомби каникул» до «Кентавра» за 10 лет
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 594: «Убийца» Дэвида Финчера, «Дурные деньги», «Оппенгеймер», провал «Kaпитaна Mapвeл 2»
 
3ЕВА – 666-111: Конец (не) исправим
 
1Ноль кадров в секунду – 500: Юбилей!
 
 
3Телеовощи – 522: Столица спагетти
 
0Ноль кадров в секунду – 499: Драчун
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 593: «Гардемарины 1787. Мир», «По щучьему велению», финал «Атаки титанов», проблемы Marvel
 
9ЕВА – 554: Последний конец конца
Ещё
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru