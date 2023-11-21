«Звёздные войны» спасены? Дэйв Филони стал креативным директором Lucasfilm

Потенциально хорошие новости поступают к нам с безбрежных просторов далёкой-далёкой галактики. Ветеран «Звёздных войн» и верный ученик их создателя Дэйв Филони назначен главным креативным директором студии Lucasfilm. Отныне этот человек работает в прямом контакте с главой студии Кэтлин Кеннеди и отвечает за будущее поколение фильмов и сериалов по легендарной вселенной.

Филони даже успел прокомментировать своё назначение на новую и крайне ответственную должность.

Я не указываю людям, что делать. Но, думаю, пытаюсь помочь им наилучшим образом донести до зрителей истории, которые они собираются рассказать. Мне предстоит оказывать помощь по всей вселенной, стать вроде как одним из членов Совета Джедаев.

Как новая должность Филони повлияет на его обязанности связанные со вторым сезоном «Асоки» и полнометражным фильмом о событиях, происходивших в период между «Возвращением Джедая» и «Пробуждением Силы», пока не сообщается. Не исключено, что он сумеет как-то всё это совместить в своём стремительно усложняющемся рабочем графике.