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Верь в Силу! «Асока» завершилась, чтобы вернуться? (видео)

Первый сезон приключенческого сольника «Асока» завершился, но это не значит, что зрителям стоит прощаться с сериалом. По крайней мере, намёк на это имеется в выпущенном в честь премьеры финального эпизода промо-ролике, где Энакин Скайуокер (Хейден Кристенсен) сообщает, что бой ещё не окончен. А значит, мастер-джедай Асока Тано в исполнении Розарио Доусон имеет все шансы вернуться во втором сезоне проекта Дэйва Филони.

Ни стриминговый сервис Disney+, ни студия Lucasfilm, ни шоураннер Филони пока никаких официальных комментариев о дальнейшей судьбе спин-оффа «Мандалорца» не давали. Не исключено, что ждали окончания забастовки.

Теги
ВидеоАсока
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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