Манипулятор-абьюзер возвращается в трейлере третьего сезона «Медиатора»

Опасный рыжий человек возвращается. Цифровая платформа START презентовала трейлер третьего сезона психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в титульной роли. Восьмисерийное продолжение стартует 4 января.

В третьем сезоне до главного героя дотянулись — на далеко не нравственного Андрея Павлова (Бурковский) объявлена травля, которая заставляет мастера психологических провокаций переосмыслить свои взгляды на жизнь. Меж тем к Павлову за помощью в деле о жестоких убийствах обращается следователь Евгения (Софья Лебедева).