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Манипулятор-абьюзер возвращается в трейлере третьего сезона «Медиатора»

Опасный рыжий человек возвращается. Цифровая платформа START презентовала трейлер третьего сезона психологического триллера «Медиатор» с Андреем Бурковским в титульной роли. Восьмисерийное продолжение стартует 4 января.

В третьем сезоне до главного героя дотянулись — на далеко не нравственного Андрея Павлова (Бурковский) объявлена травля, которая заставляет мастера психологических провокаций переосмыслить свои взгляды на жизнь. Меж тем к Павлову за помощью в деле о жестоких убийствах обращается следователь Евгения (Софья Лебедева).

Теги
ВидеоМедиатор
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Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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