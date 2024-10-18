«Король и Шут. Навсегда» показал свои первый кадры со съёмок

Будь как дома, путник. Мы расскажем тебе о начале съёмок полнометражного продолжения «Короля и Шута». Фильм, который продолжит и расширит сюжетную канву успешного сериала, анонсировали в марте, и сначала он назывался «Король и Шут. Как в старой сказке». С тех пор заголовок сменили на «Король и Шут. Навсегда». Дата премьеры пока очень приблизительная — 2025 год.

По сюжету сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок (Константин Плотников) похищает Андрея Князева (Влад Коноплёв) из реальности в сказку, и они вместе вступаю в бой, чтобы защитить созданный ими мир.

Режиссирует приключенческое фэнтези постановщик сериала Рустам Мосафир. К ролям Принцессы, Кочерыжки и Вдовы вернулись Вера Вольт, Илья Хвостиков и Дарья Мельникова.