«Чужестранка» — трейлер седьмого сезона нагнетает драму

Дом там, где сердце. Но даже там его можно разбить. Стриминговый сервис Starz выкатил трейлер второй части седьмого сезона драмы о путешествиях во времени «Чужестранка». Точная дата возвращения у продолжения тоже есть — новые адаптации знаменитой книжной серии Диaны Гэблдoн начнут показывать 22 ноября.

Пожив за океаном, Джейми Фрейзер (Сэм Хьюэн) и его супруга Клэр (Катрина Балф) возвращаются в родную Шотландию, но и там спокойной жизни главным героям можно не ждать. Опасности подстерегают везде.