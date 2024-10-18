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«Чужестранка» — трейлер седьмого сезона нагнетает драму

Дом там, где сердце. Но даже там его можно разбить. Стриминговый сервис Starz выкатил трейлер второй части седьмого сезона драмы о путешествиях во времени «Чужестранка». Точная дата возвращения у продолжения тоже есть — новые адаптации знаменитой книжной серии Диaны Гэблдoн начнут показывать 22 ноября.

Пожив за океаном, Джейми Фрейзер (Сэм Хьюэн) и его супруга Клэр (Катрина Балф) возвращаются в родную Шотландию, но и там спокойной жизни главным героям можно не ждать. Опасности подстерегают везде.

Теги
ВидеоЧужестранка
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2ЕВА
 
 
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0Ноль кадров в секунду – 548: Трёхглазый патриот
 
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5ЕВА – 602: После технических неполадок
 
2Ноль кадров в секунду – 547: Заткнись и переноси
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 640: «Одинокие волки», «Трансформеры: Начало», «Балерина», провал «Мегалополиса», мультик «Течение»
 
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