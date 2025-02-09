Новые сериалы недели: «Белый лотос» и «Шершни» возвращаются

Сезон 23

FOX

В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.