Новые сериалы недели: «Белый лотос» и «Шершни» возвращаются

Понедельник, 10 февраля
драма, детектив
В ролях Кэйтлин Олсон, Джависия Лесли, Дениз Акдениз, Джуди Рейес, Дэниел Сунджата, Мэттью Лэмб
Первый сезон завершится тринадцатой серией под названием Let's Play.
Четверг, 13 февраля
комедия, драма, боевик
В ролях Ральф Маччио, Уильям Забка, Холо Маридуэньо, Мэри Маусер, Тэннер Бьюкэнэн, Кортни Хенгелер
Создатель Джош Хилд, Джон Харвитц, Хейден Шлоссберг
Спустя 30 лет после состоявшегося в 1984 году турнира поверженный и обнищавший Джонни Лоуренс решает заново открыть знаменитое додзё «Кобра Кай». Данный шаг возвращает его на путь застарелой вражды с добившимся успеха и процветания Дэниелом Ларуссо, пытающимся достичь гармонии с собой и окружающим миром без поддержки своего учителя мистера Мияги. Это история о людях, которым предстоит бороться с призраками прошлого и проблемами настоящего единственным известным им способом — при помощи карате.
Пятница, 14 февраля
драма, триллер
В ролях Мелани Лински, Кристина Риччи, Джульетт Льюис, Софи Тэтчер, Элла Пернелл, Стивен Крюгер
Создатель Эшли Лайл, Барт Никерсон
Школьная команда по женскому футболу попадает в экстремальную ситуацию — после авиакатастрофы выжившие члены команды оказываются один на один с природой в лесной глуши Онтарио. Школьницам предстоит суровая борьба за выживание.
драма, детектив
В ролях Патрик Гибсон, Кристиан Слейтер, Патрик Демпси, Молли Браун, Джеймс Мартинес, Кристина Милиан
Первый сезон «Декстера» завершится десятым эпизодом под названием Born this Way. Сериал продлён на второй сезон.
Суббота, 15 февраля
комедия, драма
В ролях Мюррей Бартлетт, Конни Бриттон, Дженнифер Кулидж, Александра Даддарио, Джейк Лейси, Бриттани О'Грейди
Создатель Майк Уайт
Это история о постояльцах и обслуживающем персонале фешенебельного гавайского отеля. Богачи, прибывшие на курорт развлечься, отдохнуть и, что называется, перезагрузиться, вместо этого притащили с собой на райский остров все свои проблемы. Бережно создаваемая работниками заведения атмосфера идиллии долго не продержится.
мультфильм, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Алекс Борштейн, Сет Грин, Лэйси Шаберт, Мила Кунис, Майк Генри
Создатель Сет Макфарлейн
В центре сюжета неблагополучная семья Гриффинов, состоящая из родителей, Питера и Лоис, их детей, Криса, Мэг и Стьюи, а также Брайана — антропоморфного пса. Действие ситкома происходит в Куахоге, вымышленном пригороде Провиденса, штат Род-Айленд. Большая часть юмора сериала представлена в форме так называемых врезок, которые зачастую не имеют ничего общего с сюжетом и содержат шутки на различные щепетильные и спорные темы, такие как политика, рабство, инвалидность, феминизм, ожирение и другие.
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