Известный комикс издательства Image получит анимационную адаптацию

Поклонники комиксов от Image Comics увидят, как одна из их любимых историй Nights («По ночам») переходит в мир анимации. А отвечать за это будет команда, стоящая за сериалом «Болтун» (Big Mouth) от Netflix. Ещё лучше то, что в проекте также будут участвовать авторы исходника: сценарист Уайатт Кеннеди и художник Луиджи Формизано.

Пока не ясно, будет ли сериал прямой адаптацией комикса или он станет больше произведением по мотивам.

Алексей Боченек, креативный директор Titmouse (компания, отвечающая за производство сериала), высказался:

Чтение этой книги напоминает о том времени, когда я допоздна смотрел FLCL (тот самый, легендарный «Фури-Кури» — прим. Всеяредакции) в полночь на Toonami, и у меня сносит крышу. Причём не только от того, насколько динамичным он был, но и от того, как я чувствовал себя в нём. Как в зеркале, где отражалась вся моя сущность (хорошее и плохое), мечты и страхи. Я хочу вернуть это чувство таким же фанатам анимации, как и я. Людям, которые гонятся за ним с тех пор. Познакомить совершенно новую аудиторию с опытом открытия себя через новое шоу, в котором они почувствуют себя замеченными и станут поклонниками. Вот что такое «По ночам».

Сфера анимации также идеально подходит для Кеннеди, и он рассказал, что всегда рассматривал именно её в первую очередь как формат для адаптации:

С первых же разговоров Алексей и его команда сразу поняли душу нашей странной истории. А их страстный дух сотрудничества даёт мне уверенность в том, что мы создадим нечто такое, что понравится и фанатам книги, и новичкам.

Что касается визуала сериала, то, по словам Titmouse, планируется передать стилистику начала 2000-х годов, который характерен для комикса, ведь его действие разворачивается в 2003 году. Titmouse создала такие хитовые шоу, как «Легенда о Vox Machina», «Звёздный путь: Нижние палубы» и «Братья Вентура», так что кредит доверия есть.

Формизано также высказался:

Для меня огромная честь работать с командой, которая любит эту историю так же сильно, как мы с Уайаттом. И я не могу дождаться, когда фанаты увидят, что мы создадим вместе.

А вот и описание сюжета комикса:

На дворе 2003 год, сверхъестественные существа встречаются среди людей, а Америка состоит из 31-го штата. Винс Оконма потерял родителей, переехал к своему кузену (втайне работает наёмником) и его соседу по комнате, занимающегося видеоиграми. И подружился с «величайшим вампиром, который когда-либо жил». И это только первые 20 страниц. От Уайатта Кеннеди (Bolero) и новичка Луиджи Формисано: новый взгляд на городские готические приключения начинается именно здесь! Добро пожаловать во Флориду, где молодость тратится впустую... Цитата из пресс-релиза

О дате выхода сериала пока ничего не известно. Но хотя бы на первый сезон у них уже есть история. Осталось грамотно перенести.