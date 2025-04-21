 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Дженна Ортега, The Weeknd и Барри Кеоган на первых кадрах триллера Hurry Up Tomorrow Комикс по «Звёздным Войнам» наконец-то ответил на главный вопрос про Кайло Рена Звезда «Бегущего в лабиринте» окажется на необитаемом острове с Рэйчел Макадамс Серебряная Сёрферша встречает суперсемейку в трейлере фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» КГ играет: Visage, часть 2
• • •
 
СЕРИАЛЫ
417

Cериалы недели: второй сезон «Андора» и новинка от создателей «Удивительной миссис Мэйзел»

Источник: Amazon

Вторник, 22 апреля

 
Сезон2
Disney+
Андор Andor

фантастика, боевик, триллер, приключенческий

В ролях Диего Луна, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгаард, Адриа Архона, Фиона Шоу, Денис Гог

Создатель Тони Гилрой

Шпионский экшен — приквел полнометражного «Изгоя-один» — рассказывает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.

Второй и последний сезон «Андора» посмотревшие уже окрестили эталоном «Звёздных войн», на который должны и будут ориентироваться все последующие проекты вселенной. Сравнивая первый сезон с недавними полнометражными опусами, охотно верим.

Вернутся все: Диего Луна, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Райли, Кайл Соллер, Денис Гоф, Варада Сету, а также примкнувший к ним Алан Тьюдик. За всё это великолепие по-прежнему в ответе Тони Гилрой.

Видео

Четверг, 24 апреля

 
Премьера+
Prime Video
Этуаль Etoile

В ролях Люк Кирби, Камилла Коттин, Саймон Кэллоу, Лу де Laâge, Gideon Glick, David Alvarez

В центре сюжета — руководители двух соперничающих танцевальных школ (Люк Кирби и Шарлотта Генсбур), переживающих не лучшие времена. Однажды они в шутку решаются на обмен своими лучшими танцорами. Так в Нью-Йорке оказывается непокорная француженка Шайенн (Лу де Лааж).

Создатели «Удивительной миссис Мэйзел» Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино готовятся выдать очередной шедевр — меньшего от них уже не ждут. Судя по первому трейлеру балетной драмы «Этуаль», вполне может получится что-то близкое к этому. Как минимум Amazon в успехе не сомневается, и уже оформил сериалу второй сезон.

Видео

 
Сезон5
Lifetime
Ты You

триллер

В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан

Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл

В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав, их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу третьего сезона легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.

Не в меру любвеобильный маньяк Джо Голдберг наконец-то получит по заслугам в заключительно пятом сезоне триллера «Ты». Или не получит? В случае с этим сериалом Netflix никогда не знаешь наверняка. Неизменно одно — в новом сезоне у главного героя будет новый объект вожделения (Мадлен Брюэр), а дальше — как пойдёт. Обычно это заканчивается прозрачной клеткой, трупами и реками крови.

Компанию Пенну Бэджли в этот раз составят Шарлотта Ричи, Тати Габриэль, Саффрон Берроуз, Эми-Ли Хикман и Тилли Кипер. Фанаты надеялись на возвращение Дженны Ортеги или даже, чем чёрт не шутит, Виктории Педретти. Видимо, зря.

Видео

Пятница, 25 апреля

 
Сезон2
Apple TV+
УдивЛа WondLa

В ролях Jeanine Mason, Тери Хатчер, Gary Anthony Williams, Брэд Гарретт, Чике Оконкво

Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.

Теги
Превью
Комментарии

Ещё на эту тему

8Диего Луна не может справиться с управлением TIE Fighter в отрывке из второго сезона «Андора» 9Создатель «Андора» рассказал, что в разработке находится хоррор по «Звёздным войнам» 1Второй сезон сериала «Андор» по «Звёздный войнам» получил новый тизер

Тоже интересно

3По манхве «Поднятие уровня в одиночку» снимут игровой сериал 4Джейк Джилленхол сыграет в романтическом триллере Шьямалана и Николаса Спаркса 2Ноль кадров в секунду. Выпуск 565: Пакет капитализма 0Аниме «Мобильный воин Гандам GQuuuuuuX: Начало» остаётся самым кассовым фильмом домашнего проката в 2025 году 19Трейлер фильма «Притворись моим мужем» от продюсера Сарика Андреасяна притворяется романтической комедией

Далее на КГ

0
Рецензия и отзывы на комикс «Слава из твёрдого сплава. Последний стрим»
 6
Вампирский ужастик «Грешники» нагло поставил на второе место «Minecraft в кино»
 0
Ноль кадров в секунду. Выпуск 575 — трансляция с вебками
 0
Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 125: Интервью с автором «Восхождения на трон»
 0
Антология «Звёздные войны: Видения» вернётся с третьим сезоном в октябре и получит спин-офф
 0
Медведица-маньячка снова выйдет на охоту в прямом продолжении комикса «В лесной глуши, где нет ни души»
 0
Мы узнаем про ещё одно приключение молодого Хеллбоя в новом комиксе о нём
 14
Марлон Уайанс и величие требуют жертв в трейлере ужастика «Он»
 0
Успешный комикс Planet Death получит кучу обложек от известных художников к своим первым выпускам
 23
Нашлись недовольные назначением Джона Литгоу на роль Альбуса Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Слава фанатам! На PC вышел полноценный порт Sonic Unleashed с Xbox 360
 
Игры Первые оценки и отзывы на Atomfall, британский ответ Fallout
 
Кино Счастливый Джек Куэйд не обращает внимание на орудия убийства на постерах экшен-комедии «Новокаин»
 
Кино Фильм про гигантских боевых роботов «Гандам» получил постер в честь начала производства
 
Рецензия и отзывы на комикс «Призрачный гонщик Гарта Энниса. Полное издание»
 
Кино Самая красивая звезда «Белого лотоса» должна убить парня на первом свидании в новом триллере
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 669: «Minecraft в кино», боевик с Виолой Дэвис, свежий Алекс Гарленд, «В потерянных землях»
 
0Ноль кадров в секунду – 574: Марафон к провалу
 
4ЕВА
 
 
0Телеовощи – 595: Налогом не облагается
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 
3ЕВА – 628: Сексуально заряженная лягушка
 
3Телеовощи – 594: Серийный сосед
 
0Ноль кадров в секунду – 573: Стрёмное лицо наркоторговли
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 667: Стулья «Мстителей 5», «Злой город», «Мастер» Джейсона Стэйтема, свежий Кроненберг
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru