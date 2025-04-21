Cериалы недели: второй сезон «Андора» и новинка от создателей «Удивительной миссис Мэйзел»

Вторник, 22 апреля
фантастика, боевик, триллер, приключенческий
В ролях Диего Луна, Алан Тьюдик, Стеллан Скарсгаард, Адриа Архона, Фиона Шоу, Денис Гог
Создатель Тони Гилрой
Шпионский экшен — приквел полнометражного «Изгоя-один» — рассказывает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.
Второй и последний сезон «Андора» посмотревшие уже окрестили эталоном «Звёздных войн», на который должны и будут ориентироваться все последующие проекты вселенной. Сравнивая первый сезон с недавними полнометражными опусами, охотно верим.
Вернутся все: Диего Луна, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Райли, Кайл Соллер, Денис Гоф, Варада Сету, а также примкнувший к ним Алан Тьюдик. За всё это великолепие по-прежнему в ответе Тони Гилрой.
Четверг, 24 апреля
В ролях Люк Кирби, Камилла Коттин, Саймон Кэллоу, Лу де Laâge, Gideon Glick, David Alvarez
В центре сюжета — руководители двух соперничающих танцевальных школ (Люк Кирби и Шарлотта Генсбур), переживающих не лучшие времена. Однажды они в шутку решаются на обмен своими лучшими танцорами. Так в Нью-Йорке оказывается непокорная француженка Шайенн (Лу де Лааж).
Создатели «Удивительной миссис Мэйзел» Эми Шерман-Палладино и Дэниэл Палладино готовятся выдать очередной шедевр — меньшего от них уже не ждут. Судя по первому трейлеру балетной драмы «Этуаль», вполне может получится что-то близкое к этому. Как минимум Amazon в успехе не сомневается, и уже оформил сериалу второй сезон.
триллер
В ролях Пенн Бэджли, Элизабет Лейл, Лука Падован, Шэй Митчелл, Зак Черри, Николь Кан
Создатель Грег Берланти, Сэра Гэмбл
В продолжении экранизации книжной трилогии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав, их новорожденный сын и новые соседи смертоносной парочки. В основу третьего сезона легла опубликованная в апреле третья книга серии под названием You Love Me.
Не в меру любвеобильный маньяк Джо Голдберг наконец-то получит по заслугам в заключительно пятом сезоне триллера «Ты». Или не получит? В случае с этим сериалом Netflix никогда не знаешь наверняка. Неизменно одно — в новом сезоне у главного героя будет новый объект вожделения (Мадлен Брюэр), а дальше — как пойдёт. Обычно это заканчивается прозрачной клеткой, трупами и реками крови.
Компанию Пенну Бэджли в этот раз составят Шарлотта Ричи, Тати Габриэль, Саффрон Берроуз, Эми-Ли Хикман и Тилли Кипер. Фанаты надеялись на возвращение Дженны Ортеги или даже, чем чёрт не шутит, Виктории Педретти. Видимо, зря.
Пятница, 25 апреля
В ролях Jeanine Mason, Тери Хатчер, Gary Anthony Williams, Брэд Гарретт, Чике Оконкво
Ева живет в бункере и воспитывается роботом-смотрителем Мутром. В свой 16-й день рождения, после нападения на бункер, она оказывается на поверхности странной планеты под названием Орбона, на которой нет других людей. Ева отправляется на поиски своего дома в компании гигантской тихоходки Отто и сварливого инопланетянина Ровендера.
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