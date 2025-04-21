Cериалы недели: второй сезон «Андора» и новинка от создателей «Удивительной миссис Мэйзел»

Сезон 2

Disney+

Шпионский экшен — приквел полнометражного «Изгоя-один» — рассказывает об опасных миссиях агента повстанческого Альянса Кассиана Андора до памятной героической миссии по добыванию чертежей «Звезды смерти» на Скарифе.

Второй и последний сезон «Андора» посмотревшие уже окрестили эталоном «Звёздных войн», на который должны и будут ориентироваться все последующие проекты вселенной. Сравнивая первый сезон с недавними полнометражными опусами, охотно верим.

Вернутся все: Диего Луна, Адриа Архона, Стеллан Скарсгард, Женевьев О'Райли, Кайл Соллер, Денис Гоф, Варада Сету, а также примкнувший к ним Алан Тьюдик. За всё это великолепие по-прежнему в ответе Тони Гилрой.