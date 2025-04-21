Режиссёр «Грешников» готов приступить к работе над перезапуском «Секретных материалов»

Американский прокат прямо сейчас штурмует вампирский хоррор «Грешники», радуя причастных приличными кассовыми сборами. Впрочем, Райан Куглер поставивший данный опус с двумя Майклами Б. Джорданами по цене одного, не планирует долго почивать на лаврах и уже рассказал, чем займётся следом. В планах у кинодела ни много ни мало перезапуск культового сериала «Секретные материалы» — к ребуту Куглер приписан уже два года как.
О творческих планах режиссёр поведал в интервью на подкасте Last Podcast On The Left.
Я работаю над «Секретными материалами». Вот что будет дальше. Я был заинтересован этим слишком долгое время, так что мне не терпится приступить. Вы знаете, если мы всё сделаем правильно, то некоторые из этих эпизодов будут действительно страшными.
Также в интервью речь зашла об участии в ребуте Джиллиан Андерсон, исполнительницы роли агента Даны Скалли в оригинальном сериале. Куглер отметил, что уже общался с актрисой, но пока что никакой конкретики дать не может. В ближайшее время Андерсон появится на экранах в фильме «Трон: Арес», триквеле не менее культового фантастического франчайза, чем «Секретные материалы».
Сподвижки в работе и участие Джиллиан Андерсон — это, конечно же, хорошо, но настоящих поклонников творчества Райана Куглера по-настоящему должен интересовать только один вопрос: кого в сериале сыграет Майкл Б. Джордан?
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