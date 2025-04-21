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Режиссёр «Грешников» готов приступить к работе над перезапуском «Секретных материалов»

Источник: 20th Fox

Американский прокат прямо сейчас штурмует вампирский хоррор «Грешники», радуя причастных приличными кассовыми сборами. Впрочем, Райан Куглер поставивший данный опус с двумя Майклами Б. Джорданами по цене одного, не планирует долго почивать на лаврах и уже рассказал, чем займётся следом. В планах у кинодела ни много ни мало перезапуск культового сериала «Секретные материалы» — к ребуту Куглер приписан уже два года как.

О творческих планах режиссёр поведал в интервью на подкасте Last Podcast On The Left.

Я работаю над «Секретными материалами». Вот что будет дальше. Я был заинтересован этим слишком долгое время, так что мне не терпится приступить. Вы знаете, если мы всё сделаем правильно, то некоторые из этих эпизодов будут действительно страшными.

Райан Куглер, хочет верить

Также в интервью речь зашла об участии в ребуте Джиллиан Андерсон, исполнительницы роли агента Даны Скалли в оригинальном сериале. Куглер отметил, что уже общался с актрисой, но пока что никакой конкретики дать не может. В ближайшее время Андерсон появится на экранах в фильме «Трон: Арес», триквеле не менее культового фантастического франчайза, чем «Секретные материалы».

Сподвижки в работе и участие Джиллиан Андерсон — это, конечно же, хорошо, но настоящих поклонников творчества Райана Куглера по-настоящему должен интересовать только один вопрос: кого в сериале сыграет Майкл Б. Джордан?

Теги
ГрешникиТрон: АресСекретные материалы
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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