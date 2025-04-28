 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Лиам Нисон валяет дурака в трейлере ремейка культовой комедии «Голый пистолет» Крис Пратт, Милли Бобби Браун и взбунтовавшиеся роботы на постерах «Электрического штата» IGN опубликовал эксклюзивный отрывок из второго сезона шоу «Мэйфейрские ведьмы» Седьмой сезон НФ-антологии «Чёрное зеркало» может выйти в апреле Охота начинается в первом трейлере экшена «Хищник: Пустоши»
• • •
 
КИНО
СЕРИАЛЫ
195

Телеовощи. Выпуск 597: Подсевший на добро

Теги
ВидеоТелеовощи
Комментарии

Ещё на эту тему

6Телеовощи. Выпуск 596: Кастрюля памяти

Тоже интересно

0Инди-издательство прекратило работу из-за банкротства крупного американского дистрибьютора 11Майкл Б. Джордан точит кол в новом тизере экшена «Грешники» 0КГ играет: Lost Eidolons, часть 10 16А что помнишь ты? Netflix выпустил две версии одного эпизода «Чёрного зеркала» 11«Ужасающий 4» закроет серию кровавых ужастиков и раскроет все тайны клоуна Арта

Далее на КГ

8
ЕВА-630: Профессиональный верующий
 5
Брэд Питт лишится жены даже в новом фильме от режиссёра «Конклава»
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 4
Дуэйн Джонсон готов уничтожать на постере фильма «Крушащая машина»
 0
Снова обновила тираж манга «Кагурабати» об охоте за зачарованными мечами
 17
От Кракена к Горынычу: Александр Петров попадает в сказку в первом тизере
 40
Фигвам! Вышли трейлер и постер «Простоквашино»
 5
Мстители, общий сбор! Съёмки кроссовера «Судный день» Marvel только начались
 1
Первый выпуск трешового комикса Big Rig про грузовик, уничтожающий зомби в Средневековье, выйдет этим летом
 5
Появился новый тизер игровой адаптации мультфильма Disney «Лило и Стич»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры КГ играет: Slay the Spire, часть 2
 
Аниме «Изгнанный реинкарнированный тяжёлый рыцарь не имеет себе равных в знаниях игры» — анонс и тизер игрового исекая, собравшего сразу несколько штампов в названии
 
Игры Число игроков в Death Stranding перевалило за 20 млн
 
Сериалы Больше феерической фантастики и котов в тизере четвёртого сезона сериала «Любовь, смерть и роботы»
 
Одна из самых недооценённых команд наёмников практически наваляла Мстителям
 
Игры Вышла красивая soulslike-метроидвания Mandragora: Whispers of the Witch Tree
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 597: Подсевший на добро
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 670: «Кракен», Star Wars Celebration, трейлер «Фантастической четвёрки», «Женщина во дворе»
 
8ЕВА – 630: Профессиональный верующий
 
6Телеовощи – 596: Кастрюля памяти
 
1Ноль кадров в секунду – 575: Devil May Suck
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 669: «Minecraft в кино», боевик с Виолой Дэвис, свежий Алекс Гарленд, «В потерянных землях»
 
0Ноль кадров в секунду – 574: Марафон к провалу
 
7ЕВА – 629: Смертность персонажей с дизайном
 
0Телеовощи – 595: Налогом не облагается
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru