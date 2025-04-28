Телеовощи. Выпуск 597: Подсевший на добро

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Содержание
Оценки эпизодов
|04:16 —
|Обсуждение новостей
|42:03 —
|«Андор» — 2x01—03
|01:05:16 —
|«Этуаль» (Étoile) — 1x01
|01:15:38 —
|«Одни из нас» — 2x02
|01:43:32 —
|«Друзья и соседи» — 1x03
|01:53:38 —
|«Гангстерленд» — 1x04
|02:10:52 —
|«Киностудия» — 1x06
|02:20:22 —
|«Чёрное зеркало» — 7x03
|02:31:17 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x10
|02:43:50 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x13
|03:02:44 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x08
|03:12:29 —
|«Напряги извилины» — 1x16
|03:21:27 —
|«Зена — королева воинов» — 1x05
|03:33:59 —
|«Ангел» — 2x07
|03:41:33 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|03:53:16 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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