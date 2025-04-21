Телеовощи. Выпуск 596: Кастрюля памяти

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Содержание
Оценки эпизодов
|05:40 —
|Обсуждение новостей
|29:05 —
|Северус Снейп официально стал чёрным
|01:00:52 —
|«Друзья и соседи» (Your Friends & Neighbors) — 1x01—02
|01:37:48 —
|«Одни из нас» — 2x01
|02:10:05 —
|«Сорвиголова: Рождённый заново» — 1x09 (финал сезона)
|02:38:02 —
|«Гангстерленд» — 1x03
|02:48:42 —
|«Киностудия» — 1x05
|03:04:31 —
|«Чёрное зеркало» — 7x02
|03:25:56 —
|«Призрак в доспехах: Синдром одиночки» — 2x09
|03:40:43 —
|«Звёздный путь: Следующее поколение» — 5x12
|03:55:05 —
|«Звёздный крейсер „Галактика“» — 2x07
|04:10:04 —
|«Зена — королева воинов» — 1x04
|04:26:19 —
|«Ангел» — 2x06
|04:34:49 —
|«Баффи — истребительница вампиров: Сезон 8»
|04:43:34 —
|Завершение и благодарности спонсорам
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