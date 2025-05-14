«Игра престолов» откладывается: премьера сериала «Рыцарь Семи Королевств» состоится в 2026 году

Зрители плохо себя вели — поэтому не заслуживают «Игру престолов» в 2025 году. Видимо, так посчитало руководство HBO, перенёсшее премьеру сериала «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь» с осени этого года на начало 2026-го.

Сериальная адаптация трёх новелл Джорджа Р. Р. Мартина планирует продлиться три сезона. Первый из них, состоящий из шести эпизодов, перенесёт на экраны первую книгу, название которой вынесено в подзаголовок.

Сам автор уже одобрил первый сезон, но Мартин в этом плане совершенно непредсказуем — в какой-то момент вполне может изменить своё мнение.

Сюжет разворачивается за 100 лет до событий основного сериала и спустя 100 лет после окончания междоусобиц внутри дружной семьи Таргариенов, показанных в «Доме Дракона».

Создатели обещают значительно сократить масштаб происходящего по сравнению с другими частями франчайза.

Питер Клэффи и Декстер Сол Анселл исполняют главные роли.