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Сериал про балет от создателей «Удивительной миссис Мейзел» закрыт по причине дороговизны и отсутствия зрителей

Источник: Amazon

Совершенно безжалостно принадлежащий Amazon стриминг-сервис Prime Video закрыл комедийный сериал «Этуаль» сразу после первого сезона — несмотря на то, что ещё до премьеры заказал сразу два.

Видимо, шоу про балет не смогло найти своего зрителя, несмотря на участие творческой команды, подарившей миру много юмора и качественной драмы в сериале «Удивительная миссис Мейзел».

Мораль: женский ретро-стендап оказывается куда популярнее балета. Век живи — век учись.

«Мейзел» продержалась пять сезонов, а «Этуаль», видимо, заставила сервис пожалеть о том, что они вообще выделили деньги хотя бы на один. К тому же удовольствие оказалось недешёвым: действие одновременно разворачивалось в Нью-Йорке и Париже, и всё снимали на реальных локациях.

Кроме того, «Этуаль» — это проект из наследия Дженнифер Салки, бывшей главы студии Amazon. Именно она одобрила производство первого сезона.

В течение восьми эпизодов сериал рассказывал о двух балетных труппах из разных стран — известных, но испытывающих серьёзные финансовые трудности. Тогда руководители театров решают на один год обменяться лучшими исполнителями.

Для большей аутентичности французская часть сюжета была почти полностью снята на французском языке. Так что и без того не самую захватывающую линию зрителям приходилось ещё и читать.

Теги
Этуаль
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