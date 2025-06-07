Шоураннером сериала по игре Mass Effect стал сценарист «Охотника за разумом»

Маринование сериалной адаптации широко известной серии видеоигр Mass Effect переходит в новую фазу. Amazon MGM привлекла к постановке Дага Джанга в качестве шоураннера. Джанг ранее работал над сценарием криминального сериала Дэвида Финчера «Охотник за разумом». Его последнее детище — мини-сериал «Вождь войны» с Джейсоном Момоа в главной роли.

Уже около года над сценарием проекта работает Дэниэл Кэйси.

Научно-фантастический бестселлер от издательства Electronic Arts был передан Amazon MGM для сериализации ещё в 2021 году.

Первая часть первоисточника, созданная легендарной студией BioWare, вышла в 2007 году. Главный герой повествования — ветеран военно-космических сил Альянса Систем, командер Шепард, возглавивший борьбу с расой древних разумных машин, прибывших зачистить Млечный Путь от любых признаков жизни.

Основная сюжетная линия уместилась в трилогию. Позже вышла ещё одна часть — Mass Effect: Andromeda. Сейчас разработчики готовят пятое продолжение.