Второй сезон сериала «Чад Пауэрс» вернёт притворяющегося идиотом Глена Пауэлла

Стриминг Hulu, судя по всему, остался доволен выступлением первого сезона комедийного сериала на спортивную тематику «Чад Пауэрс» с вездесущим Гленом Пауэллом в главной роли. Иначе бы зачем сервису продлевать шоу на второй сезон. Продлили не сразу, а выдержав драматическую паузу.
Если верить промо-ролику, приличное количество зрителей требовали продолжения истории главного героя:
В первом сезоне Пауэлл сыграл Расса Холлидея — успешного игрока в американский футбол. Его отвратительный характер становится причиной проигрыша всей команды в финале Суперкубка. Дорога в спорт для него закрыта навсегда. Единственный способ вернуться на поле — выдать себя за другого человека, полностью изменив внешность и отношение к другим и к себе.
