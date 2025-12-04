Второй сезон сериала «Чад Пауэрс» вернёт притворяющегося идиотом Глена Пауэлла

Стриминг Hulu, судя по всему, остался доволен выступлением первого сезона комедийного сериала на спортивную тематику «Чад Пауэрс» с вездесущим Гленом Пауэллом в главной роли. Иначе бы зачем сервису продлевать шоу на второй сезон. Продлили не сразу, а выдержав драматическую паузу.

Если верить промо-ролику, приличное количество зрителей требовали продолжения истории главного героя:



435

64%



Оценить

Поделиться

Оценки

















3

0

0

0

0

0

0

0

0

2 64% 5 голосов Скачивание Высокое разрешение 720p12,4 Мб Поделиться





Ссылка на ролик Код для вставки <iframe width="600" height="416" src="https://kg-portal.ru/t59978" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

В первом сезоне Пауэлл сыграл Расса Холлидея — успешного игрока в американский футбол. Его отвратительный характер становится причиной проигрыша всей команды в финале Суперкубка. Дорога в спорт для него закрыта навсегда. Единственный способ вернуться на поле — выдать себя за другого человека, полностью изменив внешность и отношение к другим и к себе.