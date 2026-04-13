Марк Эйдельштейн всё-таки дотянул до съёмок второго сезона «Мистера и миссис Смит», а его партнёрша — нет

Второй сезон сериала «Мистер и миссис Смит», выходящего на платформе Amazon Prime Video, начали снимать в Лос-Анджелесе.

Главные роли исполнят Марк Эйдельштейн, звезда драмы «Анора», и Талия Райдер, ранее снимавшаяся в фильмах «Хани, не надо!» и «Дурные деньги». Участие Эйдельштейна было заявлено с анонса второго сезона; вместе с ним должна была сыграть Софи Тэтчер.

Кроме того, издание Deadline предполагает, что в новых сериях появятся персонажи Дональда Гловера и Майи Эрскин. Первый сезон завершился клиффхэнгером, и дальнейшая судьба главных героев остаётся неизвестной. Возможно, эта «проклятая неизвестность» наконец будет развеяна, и сюжет продолжит развитие уже с новыми героями.

«Мистер и миссис Смит» вдохновлён полнометражным боевиком 2005 года с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. В сериале концепция истории была слегка изменена: пара незнакомцев в целях конспирации вынуждена выдавать себя за женатую пару для выполнения шпионских миссий. Также сюжет допускает существование множества «мистеров» и «миссис Смит».

Детали сюжета продолжения пока не раскрываются.

Анна Мёнх («Грызня») стала новым шоураннером сериала.