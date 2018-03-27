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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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Зак Макгоун сыграет главного злодея в телевизионном спин-оффе «Плохих парней»

Пилотный эпизод до сих пор безымянного многосерийного спин-оффа комедийного боевика «Плохие парни» обзавёлся главным злодеем — его сыграет Зак Макгоун («Чёрные паруса», «Сотня»).

В центре криминального боевика от NBC — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Габриэль Юнион). Порвав с прошлым, она служит детективом полиции в Лос-Анджелесе. Однако её жизнь заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена (Джессика Альба) выясняет, что будни её крутой напарницы далеко не так безоблачны, как ей представлялось.

Зак Макгоун перевоплотится в Рэя Шермана — управляющего ночного клуба и подельника одного из преступников, на которого охотится детектив Бёрнетт.

Помимо Макгоуна, Юнион и Альбы в пилоте снимаются Эрни Хадсон, Зак Гилфорд и Дуэйн Мартин.

Пилот режиссирует Антон Кроппер («Форс-мажоры») по сценарию Брэндона Марголиса и Брэндона Сонньера — коллег по «Чёрному списку». Исполнительными продюсерами значатся Альба, Юнион, Джерри Брукхаймер, Даг Белград, Джонатан Литман и КристиЭнн Рид. Производство курируют Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television, Primary Wave Entertainment и 2.0 Entertainment.

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