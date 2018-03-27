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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Starz заказал съёмки сюрреалистической комедии от Грегга Араки и Стивена Содерберга

Кабельный канал Starz заказал съёмки десятисерийной сюрреалистической комедии Now Apocalypse от режиссёра-сценариста Грегга Араки («Белая птица в метели»). Одним из исполнительных продюсеров проекта значится Стивен Содерберг («Девушка по вызову», «Забытые богом»).

Главными героями сотканной из абсурда и парадоксов подростковой комедии являются Улисс, Карли, Форд и Северин из современного Лос-Анджелеса. Компания друзей находится в постоянных поисках себя, переживая множество приключений в погоне за сексом, любовью и славой. В пёстрой мешанине случайных интрижек, знакомств и разнообразных увеселений Улисс всё чаще обращает внимание на преследующие его странные, предостерегающие видения, заставляющие главного героя гадать: то ли он стал свидетелем некого тёмного мистического заговора, то ли курит слишком много травы.

Араки выступает сосценаристом и режиссёром первого сезона, а также числится его исполнительным продюсером наряду с Содербергом и Грегори Джейкобсом («Красные дубы»).

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Подкасты
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