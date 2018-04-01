Новые сериалы 2–8 апреля

На неделе ожидается два многосерийных новичка, и несколько уже знакомых зрителям сериалов вернутся в эфир. Телеканал ABC покажет премьерный эпизод «Переправы», а BBC America запустит в эфир комедийный триллер «Убивая Еву». На телеэкраны возвращаются безумный «Легион» от FX и «Мошенники» от Bravo.
Понедельник, 2 апреля
драма, научная фантастика
В ролях Бэйли Скодье, Грант Харви, Джей Карнес, Джон Делео, Келли Миссэл, Люк Родерик
Создатель Джей Битти, Дэн Дворкин
В одном американском городке начинают появляться ищущие убежища беженцы из охваченной войной страны. Правда, все эти несчастные — американцы, а война разразится в будущем, до которого ещё два с половиной века. В центре невероятной истории, где не обойдётся без заговора, местный шериф с тяжёлым прошлым, федеральный агент и мать, разыскивающая свою дочь-беженку.
Вторник, 3 апреля
драма, научная фантастика
В ролях Дэн Стивенс, Рэйчел Келлер, Обри Плаза, Джин Смарт, Эмбер Мидтандер, Билл Ирвин
Создатель Ной Хоули
Сериал рассказывает о Дэвиде Хэллере (в комиксах — сыне Профессора Х). Дэвид считает себя психом, слышащим голоса, но в итоге выясняет, что может быть не шизофреником, а обладателем вполне настоящего дара.
комедия
В ролях Кэйтлин Олсон, София Блэк-Д’Элиа, Карла Хименес, Томас Барбаска, Джек Стэнтон, Сьюзен Пак
Создатель Дэйв Чернин, Джон Чернин
Второй сезон сумасшедшей комедии завершится двадцатым эпизодом под названием The Graduate. К сожалению, телеканал FOX не спешит с новостями о продлении.
Среда, 4 апреля
фэнтези, драма
В ролях Джейсон Ральф, Оливия Тейлор Дадли, Джейд Тейлор, Темби Лок, Хейл Эйплмен, Тони Бирд
Создатель Джон Макнамара, Сэра Гэмбл
Тринадцатый эпизод под заголовокм Will You Play With Me? станет заключительным для третьего сезона тёмного фэнтези. В феврале кабельный канал Syfy официально продлил сериал на четвёртый сезон.
Четверг, 5 апреля
комедия
В ролях Инбар Лави, Роб Хипс, Паркер Янг, Марианна Рендон, Стивен Бишоп, Меган Парк
Создатель Пол Адельштейн, Адам Брукс
В центре истории — ловкая мошенница, зарабатывающая на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время она и её подельники живут припеваючи, всё сходит им с рук до тех пор, пока три одураченные ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.
комедия
В ролях Эрик Маккормак, Дебра Мессинг, Меган Маллалли, Шон Хейс, Шелли Моррисон, Гарри Конник мл.
Создатель Дэвид Кохэн, Макс Мучник
Девятый сезон комедийного сериала завершится шестнадцатым эпизодом It's A Family Affair. Телеканал NBC одобрил съёмки десятого и одиннадцатого сезонов.
Суббота, 7 апреля
драма, детектив, криминал
В ролях Люк Робертс, Сара Грин, Брэндон Джей Макларен, Назнин Контрактор, Дженесса Грант, Анна Хопкинс
Создатель Фрэнк Спотниц, Дэвид Ваинола
В центре криминально-детективной драмы находится один из лучших профессиональных переговорщиков в мире Эрик Бомонт. Вместе со своей командой, в которую входят юрист, хакер и врач, он путешествует по всему миру, участвуя в предотвращении крупных кризисных ситуаций, где фигурируют заложники или имеет место похищение людей. Повествование будет развиваться по схеме «один эпизод — одно дело».
Воскресенье, 8 апреля
триллер, комедия
В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодниа, Кирби Хауэлл-Баптисте
Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланелле и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.