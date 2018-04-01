Новые сериалы 2–8 апреля

Сезон 2

Bravo

В центре истории — ловкая мошенница, зарабатывающая на жизнь тем, что влюбляет в себя и мужчин, и женщин, а потом исчезает навсегда со всеми их сбережениями. Долгое время она и её подельники живут припеваючи, всё сходит им с рук до тех пор, пока три одураченные ими жертвы не объединяются, чтобы выследить и наказать преступников.