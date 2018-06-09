Телеовощи. Выпуск 233: Чёрная железная дорога

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:12 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:21 —
|Новости
|00:14:37 —
|Отвечаем на вопросы
|00:17:42 —
|«Наследники» — 1x01 (премьера)
|00:27:42 —
|«Диетлэнд» — 1x01 (премьера)
|00:32:41 —
|«Импульс» — 1x01 (премьера)
|00:41:12 —
|«Робоцып» — 9x13
|00:43:29 —
|«Пространство» — 3x10
|00:53:13 —
|«Мошенники» — 2x09
|00:58:42 —
|«Миллиарды» — 3x11
|01:03:57 —
|«Вероника Марс» — 2x02 (впечатления Михаила)
|01:10:03 —
|«Майя» — 1x01
|01:28:37 —
|«Мир Дикого запада» — 2x07
|01:36:03 —
|«Патрик Мелроуз» — 1x04
|01:45:39 —
|«Легион» — 2x10
|01:55:22 —
|«Кризис на Земле-X» (впечатления Юрия и Льва)
|02:04:50 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x20 (впечатления Льва)
|02:11:08 —
|«Звёздный путь» — 1x26 (впечатления Юрия)
|02:23:50 —
|«Убивая Еву» (впечатления Ларисы)
|02:35:11 —
|Благодарим наших спонсоров
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