HBO оформил «Наследникам» второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный телеканал HBO продлил семейную драму «Наследники» на второй сезон почти сразу же после премьеры первого. Критики отнеслись к проекту крайне благожелательно. Правда, рейтинги первого показа, исключающие отложенные просмотры, выглядят скромно — общая аудитория открывающего эпизода в категории Live+3 составила 785 тысяч человек.

Основными темами многосерийной драмы являются жажда власти, политика, деньги и семья. Сериал рассказывает о сказочно богатом и могущественном нью-йоркском семействе Рой — владельцах международной медиаимперии. Катализатором главных событий становится решение патриарха фамилии Логана Роя отступить от дел и передать бразды правления четырём своим отпрыскам.

В сериале задействованы Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»). Пилот срежиссировал Адам Маккей («Игра на понижение»). Помимо Армстронга, Маккея и Уилла Феррелла исполнительными продюсерами значатся Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Илен С. Лэндресс.