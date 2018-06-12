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Первоисточники: deadline.comwww.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:
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HBO оформил «Наследникам» второй сезон

Кабельный телеканал HBO продлил семейную драму «Наследники» на второй сезон почти сразу же после премьеры первого. Критики отнеслись к проекту крайне благожелательно. Правда, рейтинги первого показа, исключающие отложенные просмотры, выглядят скромно — общая аудитория открывающего эпизода в категории Live+3 составила 785 тысяч человек.

Основными темами многосерийной драмы являются жажда власти, политика, деньги и семья. Сериал рассказывает о сказочно богатом и могущественном нью-йоркском семействе Рой — владельцах международной медиаимперии. Катализатором главных событий становится решение патриарха фамилии Логана Роя отступить от дел и передать бразды правления четырём своим отпрыскам.

В сериале задействованы Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин, Сара Снук, Николас Браун, Мэттью Макфейден, Хиам Аббасс, Алан Рак, Роб Янг, Паркер Сойерс, Питер Фридман и другие.

Шоураннером, сценаристом и исполнительным продюсером выступает Джесси Армстронг («Вице-президент»). Пилот срежиссировал Адам Маккей («Игра на понижение»). Помимо Армстронга, Маккея и Уилла Феррелла исполнительными продюсерами значатся Кевин Дж. Мессик, Фрэнк Рич и Илен С. Лэндресс.

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Наследники
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