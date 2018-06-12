Роман Стивена Кинга «Посторонний» превратят в мини-сериал

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Литературное наследие Стивена Кинга продолжает конвертироваться в новые телепостановки. Компания Media Rights Capital приобрела права на 10-серийную экранизацию свежего романа автора под названием «Посторонний» (The Outsider). Проект планируют в качестве мини-сериала.

Триллер повествует о Терри Мэйтленде, вмиг превратившемся в самого обсуждаемого жителя Флинт-Сити. Главный герой — примерный семьянин, верный муж и отец двух дочерей, учитель английского и тренер местной спортивной команды — публично арестован по обвинению в жестоком убийстве 11-летнего ребёнка. Невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств, его ДНК и отпечатки пальцев обнаружены на месте преступления.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью») — он напишет сценарий пилота, после чего проект выставят на продажу. Исполнительными продюсерами выступят Джек Бендер и Марти Боуэн.