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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Роман Стивена Кинга «Посторонний» превратят в мини-сериал

Литературное наследие Стивена Кинга продолжает конвертироваться в новые телепостановки. Компания Media Rights Capital приобрела права на 10-серийную экранизацию свежего романа автора под названием «Посторонний» (The Outsider). Проект планируют в качестве мини-сериала.

Триллер повествует о Терри Мэйтленде, вмиг превратившемся в самого обсуждаемого жителя Флинт-Сити. Главный герой — примерный семьянин, верный муж и отец двух дочерей, учитель английского и тренер местной спортивной команды — публично арестован по обвинению в жестоком убийстве 11-летнего ребёнка. Невзирая на железное алиби, подкреплённое массой свидетельств, его ДНК и отпечатки пальцев обнаружены на месте преступления.

Адаптацией литературного первоисточника займётся Ричард Прайс («Прослушка», «Однажды ночью») — он напишет сценарий пилота, после чего проект выставят на продажу. Исполнительными продюсерами выступят Джек Бендер и Марти Боуэн.

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