«Аванпост» — тизер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Приключенческое фэнтези «Аванпост» обзавелось тизером и датой премьеры. На телеканале The CW сериал стартует 10 июля, а кабельный канал Syfy покажет первую серию на два дня позже — 12 июля.

Десятисерийный первый сезон по сценарию Джейсона Фоллера и Кайнена Гриффина рассказывает о девушке по имени Талон — единственной выжившей представительнице расы чёрной крови (Blackbloods). Поиски убийц её семьи приводят героиню в сторожевую крепость на границе цивилизованного мира. В пути Талон обнаруживает, что обладает мистической силой, которую ей предстоит научиться контролировать, чтобы спастись самой и защитить мир от диктатуры религиозных фанатиков.

В сериале снимаются Джессика Грин, Джейк Стормоен, Эндрю Ховард, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Кристиан Нэрн и другие.

Исполнительными продюсерами выступают сценарист полнометражных «Звёздных врат» Дин Девлин и создатель сериала «Звёздные врата: ЗВ-1» Джонатан Гласснер. Производство возглавляют Electric Entertainment и Arrowstorm Entertainment.