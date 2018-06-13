Итан Хоук и Blumhouse TV разожгут гражданскую войну

Продюсерская компания Blumhouse Television планирует экранизировать роман Джеймса Макбрайда «Птица доброго Господа» (The Good Lord Bird). Сосценаристом и исполнителем одной из главных ролей в будущем мини-сериале выступает Итан Хоук («Тренировочный день»).

Литературный первоисточник, события которого разворачиваются в 1857 году, повествует о юном невольнике Генри Шеклфорде из Канзаса, в то время превратившегося в поле битвы между поборниками и противниками рабства. Знакомство с легендарным аболиционистом Джоном Брауном (Хоук) навсегда меняет жизнь главного героя — мальчишка сбегает из города, переодевшись в женское платье. Примкнув к Брауну и продолжая выдавать себя за девушку, Генри принимает участие в знаменитом рейде на арсенал Харперс-Ферри. Невзирая на провал операции, эту вылазку считают одной из искр, разжегших гражданскую войну между Севером и Югом.

В работе над сценарием Хоуку поможет Марк Ричард («Бойся ходячих мертвецов»). Хоук также числится одним из исполнительных продюсеров проекта наряду с Макбрайдом, Брайаном Тейлором, Райаном Хоуком и Дэвидом Шиффом.