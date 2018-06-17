Телеовощи. Выпуск 234: Отворачивайтесь каждые 5 секунд

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Оценки
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Собрано $603 из $650
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:06 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:34 —
|Новости
|00:40:57 —
|Отвечаем на вопросы
|00:47:05 —
|«Кондор» — 1x01 (премьера)
|00:51:38 —
|«Плащ и Кинжал» — 1x01—02 (премьера)
|01:09:22 —
|«Мошенники» — 2x10 (финал сериала)
|01:14:02 —
|«Миллиарды» — 3x12 (финал сезона)
|01:21:34 —
|«Робоцып» — 9x14
|01:26:32 —
|«Пространство» — 3x10
|01:34:47 —
|«Мир Дикого запада» — 2x08
|—
|01:50:09 —
|«Легион» — 2x11 (финал сезона) 02:01:40 — «Майя» — 1x02
|02:11:28 —
|«Кризис на Земле-X» (впечатления Юрия и Льва)
|02:23:56 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 3x21 (впечатления Льва)
|02:32:02 —
|«Вероника Марс» — 2x03 (впечатления Михаила)
|02:38:14 —
|«Звёздный путь» — 1x27 (впечатления Юрия)
|02:50:03 —
|Благодарим наших спонсоров