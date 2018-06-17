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Новые сериалы 18–24 июня

Сериальная неделя отметится двумя премьерами. Кабельный канал Paramount Network презентует двухсерийную премьеру семейной драмы «Йеллоустоун» с Кевином Костнером, а телеканал ABC покажет первый эпизод процедурала «Дубль два». Также в эфир возвращаются «Стрелок» от USA Network и «Проповедник» от AMC.

Вторник, 19 июня

 
Конец сезона2
National Geographic Channel
Гений Genius

драма, биография

В ролях Антонио Бандерас, Клеманс Поэзи, Алекс Рич, Роберт Шиэн, Поппи Делевинь, Эшлинг Франчози

Создатель Рон Ховард, Джеймс Хос, Минки Спиро

Десятый эпизод под заголовком Chapter Ten станет заключительным для второго сезона антологии, посвящённого жизни Пабло Пикассо. В апреле канал National Geographic продлил сериал на третий сезон.

Видео

Среда, 20 июня

 
Премьера+
Paramount Network
Йеллоустоун Yellowstone

драма

В ролях Кевин Костнер, Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер

Создатель Тейлор Шеридан

В центре истории — семья Даттонов из Монтаны, владеющая крупнейшим ранчо на границе с Йеллоустонским национальным парком и вынужденная отбивать постоянные атаки на свои границы со стороны заповедника, индейской резервации и жадных застройщиков. Здесь питьевая вода отравлена нефтяными корпорациями, политики продажны, а нераскрытые убийства давно не новость.

Видео

 
Конец сезона2
IFC
Брокмайр Brockmire

комедия

В ролях Хэнк Азария, Хемки Мадера, Аманда Пит, Пол Рэй, Тайрел Джексон Уильямс, Адан Мартин Роча

Создатель Джоэл Чёрч-Купер

Второй сезон комедии завершится восьмым эпизодом под названием In the Cellar. В марте кабельный канал IFC продлил проект сразу на два сезона — третий и четвёртый.

Видео

Четверг, 21 июня

 
Премьера+
ABC
Дубль два Take Two

драма, комедия, детектив

В ролях Рэйчел Билсон, Эдди Сибриан, Ламонт Томпсон, Алия О'Брайен, Элис Ли, Хизер Дорксен

Создатель Эндрю В. Марлоу, Терри Эдда Миллер

Элла — бывшая звезда полицейского телехита, недавно выписавшаяся из реабилитационного центра, куда она попала после эпической попойки. В отчаянной попытке перезапустить карьеру девушка тщательно готовится к новой роли, навязываясь в помощницы частному детективу — одинокому волку по имени Эдди. Тот поначалу негодует из-за необходимости нянчиться с актрисулькой, но пробивная Элла оказывается чрезвычайно ценным кадром, разумеется, благодаря актёрским навыкам и обширному опыту игры в детектива.

 
Сезон3
USA Network
Стрелок Shooter

драма, боевик

В ролях Райан Филипп, Анжелика Кенни, Лекси Колкер, Синтия Аддай-Робинсон, Омар Эппс, Александр Бейтман

Создатель Джон Лавин

Проект основан на одноимённом фильме 2007 года с Марком Уолбергом в главной роли. Сериал повествует о бывшем морпехе Бобе Ли Суэггере, которого обманом втянули в заговор с целью убить президента. Сообразив, что его подставили, главный герой пускается в бега с твёрдым намерением разобраться с настоящими преступниками — организаторами заговора — и восстановить своё доброе имя.

Видео

 
Сезон3
USA Network
Королева юга Queen Of The South

драма, криминал

В ролях Алиси Брага, Питер Гадиот, Хоаким де Алмейда, Жустина Мачадо, Марк Консуэлос, Хемки Мадера

Создатель М. А. Фортин, Джошуа Джон Миллер

Это драматическая история Терезы Мендозы. Бойфренд Терезы, занимавшийся наркобизнесом, убит в Мексике, что заставляет девушку пуститься в бега и искать убежища в США. Там судьба сталкивает героиню с человеком из её прошлого, и объединив с ним усилия, Тереза надеется добраться до того, кто угрожает ей расправой. Учась премудростям наркоторговли, умению мыслить стратегически и ещё куче всяких полезных в данных обстоятельствах вещей, она в конце концов сама становится главой того картеля, в который были втянуты её почивший парень и его убийца.

Пятница, 22 июня

 
Сезон2
Netflix
Люк Кейдж Marvel's Luke Cage Marvel's Luke Cage

боевик, драма, криминал, научная фантастика

В ролях Майк Колтер, Кристин Риттер, Тео Росси, Розарио Доусон, Симон Миссик, Элфри Вудард

Создатель Чео Ходаки Кокер

Люк Кейдж был совершенно обычным парнем, который по несправедливому обвинению попал за решётку. Из-за сорванного эксперимента в тюремной лаборатории он обрёл сверхчеловеческую силу, выносливость и почти полную неуязвимость, которые помогли ему сбежать. После этого Люк решил стать героем по найму.

Видео

Воскресенье, 24 июня

 
Сезон3
AMC
Проповедник Preacher

драма, триллер, мистика

В ролях Доминик Купер, Рут Негга, Люси Гриффитс, Джозеф Гилган

Главный герой — Джесси Кастер, утративший веру проповедник из крохотного техасского городка Эннвиль; в протагониста вселилось сверхъестественное существо по имени Генезис. Вместе со своей бывшей подружкой Тюлип О’Хара и ирландским вампиром Кэссиди он отправляется на поиски Бога, который самовольно покинул небеса, с намерением вернуть его обратно. Как оказалось, только проповеднику под силу выполнить эту, мягко говоря, непростую миссию.

Видео

 
Конец сезона2
HBO
Мир Дикого Запада Westworld

драма, триллер, научная фантастика

В ролях Энтони Хопкинс, Эд Харрис, Джеймс Марсден, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт, Тэнди Ньютон

Создатель Джонатан Нолан, Лиза Джой

Второй сезон технотриллера завершится десятым эпизодом The Passenger. В мае кабельный канал HBO продлил сериал на третий сезон.

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