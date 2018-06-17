Новые сериалы 18–24 июня

Сезон 3

USA Network

Это драматическая история Терезы Мендозы. Бойфренд Терезы, занимавшийся наркобизнесом, убит в Мексике, что заставляет девушку пуститься в бега и искать убежища в США. Там судьба сталкивает героиню с человеком из её прошлого, и объединив с ним усилия, Тереза надеется добраться до того, кто угрожает ей расправой. Учась премудростям наркоторговли, умению мыслить стратегически и ещё куче всяких полезных в данных обстоятельствах вещей, она в конце концов сама становится главой того картеля, в который были втянуты её почивший парень и его убийца.