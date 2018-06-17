Новости сериалов — лучшее за неделю

Netflix спас «Люцифера» от закрытия — заказаны съёмки четвёртого сезона процедурала.
«Аванпост» — тизер — низкобюджетное фэнтези будут транслировать The CW и Syfy.
«Джек Райан» — третий трейлер — новая версия персонажа в исполнении Джона Красински покажет себя во всей красе в августе.
Писатель Брэндон Сандерсон и FremantleMedia North America готовят мультимедийный фэнтези-проект — в него входят сериал, книжная серия, комикс и подкаст.
Второй сезон «Звёздного пути: Дискавери» лишился шоураннеров — из прежнего состава авторов остался Алекс Куртцман, который нынче курирует проект.
Netflix одобрил съёмки многосерийной драмы о полёте на Марс — в первый сезон сериала «Прочь» войдут десять эпизодов.
Автор чёрной комедии «Конец ***го мира» переосмыслит греческую мифологию — местом действия станет современный мир.
MTV надумал снять художественный сериал об Эон Флакс — сценарий доверили сценаристу «Волчонка» Джеффу Дэвису.
Роман Стивена Кинга «Посторонний» превратят в мини-сериал — адаптацией литературного первоисточника займётся Ричард Прайс.
Итан Хоук и Blumhouse TV разожгут гражданскую войну — в основу исторической драмы ляжет роман «Птица доброго Господа».