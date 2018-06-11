«Джек Райан» — третий трейлер

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Успевший получить продление на второй сезон «Джек Райан» обзавёлся очередным трейлером. Десятисерийный первый сезон стартует на потоковом сервисе Amazon 31 августа.

Телеэкранизация серии романов Тома Клэнси представляет современную версию знаменитого персонажа. Джек Райан (Джон Красински) — талантливый молодой аналитик ЦРУ, впервые оказавшийся на боевом задании. Райану предстоит столкнуться с новым видом терроризма, переросшего в угрозу планетарного масштаба.

Первый эпизод срежиссировал Мортен Тильдум («Пассажиры»). Сценаристами и создателями проекта выступают Карлтон Кьюз («Штамм») и Грэм Роланд («Грань»); оба значатся исполнительными продюсерами наравне с Красинки, Майклом Бэем, Брэдом Фуллером и Эндрю Формом. Производство контролируют Platinum Dunes, Skydance Media и Paramount TV.