«Блеск» — трейлер второго сезона

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон драмеди «Блеск» обзавёлся полноценным трейлером. Дату выхода продолжение получило ещё в апреле — музыкальный видеоанонс уведомил зрителей, что сериал вернётся на телеэкраны 29 июня.

Проект, вдохновлённый материалами о реально существовавшей в 80-х женской лиге рестлинга под названием Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.), повествует о безработной актрисе Рут Уайлдер (Элисон Бри) из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившейся сниматься в дамском рестлинг-шоу.

Сценаристами и шоураннерами сериала являются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами выступают создатели тюремной драмеди «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.