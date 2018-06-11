 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
 
 
Новости игр — лучшее за неделю HBO работает над пилотом приквела «Игры престолов» Блоги на «КГ» Ранобэ Sword Art Online: Российское издание E3 2018 — даты проведения и расписание
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

«Блеск» — трейлер второго сезона

Второй сезон драмеди «Блеск» обзавёлся полноценным трейлером. Дату выхода продолжение получило ещё в апреле — музыкальный видеоанонс уведомил зрителей, что сериал вернётся на телеэкраны 29 июня.

Проект, вдохновлённый материалами о реально существовавшей в 80-х женской лиге рестлинга под названием Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.), повествует о безработной актрисе Рут Уайлдер (Элисон Бри) из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившейся сниматься в дамском рестлинг-шоу.

Сценаристами и шоураннерами сериала являются Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами выступают создатели тюремной драмеди «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.

+ Обсудить
Темы
 
Видео Блеск
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Номинанты на премию «Золотой глобус»: Сериалы
 
Объявлен список номинантов Critics’ Choice Television Awards 2018
 
Новые сериалы 19–25 июня

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-199: Кодекс чести
 
Кино Трейлер фильма «Девушка в поезде»
 
Номинанты на премию «Золотой глобус 2016»
 
Телеовощи. Выпуск 80: Тактичное молчание Ларисы
 
Кино «Горе-творец» — тизер
 
Кино «Корпус Зелёных фонарей» выбрал себе двух сценаристов
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Новости от GameMag
E3 2018: Прямая трансляция пресс-конференции Ubisoft (Сегодня в 23:00 по московскому времени)E3 2018: Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age - информация о специальном издании, новый трейлерDivinity: Original Sin II - Bandai Namco представила новый трейлер консольной версии и датировала релиз игры на Xbox One и PlayStation 4Е3 2018: The Quiet Man - Square Enix анонсировала игру про глухонемого человекаE3 2018: Shadow of the Tomb Raider - первая геймплейная демонстрация и новый трейлер
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2018 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика