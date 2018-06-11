Netflix одобрил съёмки многосерийной драмы о полёте на Марс

Потоковый сервис Netflix официально одобрил съёмки десятисерийного первого сезона фантастической драмы «Прочь». Сериал описывается как эпическая история любви и захватывающий рассказ о выживании в одной из важнейших миссий современного человека — первом полёте на Марс.

В центре повествования — американский астронавт Эмма Грин, вынужденная оставить мужа и дочь-подростка, чтобы возглавить международную космическую команду, отправляющуюся в рискованную миссию на Красную планету длиной в год. История расскажет о надежде, человечности и о том, как неизбежно люди нуждаются друг в друге, чтобы достичь невозможного.

Над сценарием работают Энди Хиндерэйкер («Ужасы по дешёвке») и Джейсон Катимс («Огни ночной пятницы»); они же выступают исполнительными продюсерами проекта наряду с кинорежиссёром Мэттом Ривзом («Планеты обезьян: Война») и Адамом Кассаном («Чёрная месса»). Производством займутся True Jack Prods., 6th & Idaho и Universal TV.