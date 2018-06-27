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Компания Charter Communications спасла «Лучших в Лос-Анджелесе»

Телевизионный спин-офф «Плохих парней» таки получил шанс на жизнь. Криминальный боевик «Лучшие в Лос-Анджелесе» с Габриэль Юнион и Джессикой Альбой приютила телекомпания Charter Communications. Напомним, в мае телеканал NBC ознакомился с пилотным эпизодом и отказался от проекта, вынудив продюсеров искать потенциальному сериалу новое пристанище.

Уже заказаны съёмки 13-серийного первого сезона. Премьера состоится в следующем году на стриминговой платформе компании под названием Spectrum. «Лучшие» станут первым оригинальным художественным сериалом потокового сервиса.

В центре истории — бывший спецагент из отдела по борьбе с наркоторговлей Сид Бёрнетт (Юнион). Порвав с прошлым, она служит детективом в полиции Лос-Анджелеса. Однако её жизнь заметно усложняется, когда тайно завидующая её свободе Нэнси Маккена (Альба) выясняет, что будни её крутой напарницы далеко не так безоблачны, как ей представлялось.

Пилотную серию снял Антон Кроппер («Форс-мажоры») по сценарию Брэндона Марголиса и Брэндона Сонньера — коллег по «Чёрному списку». Два последних выступают исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта наряду с Пэм Визи («C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк»). Также в исполнительных продюсерах числятся Альба, Юнион, Джерри Брукхаймер, Даг Белград, Джонатан Литман и КристиЭнн Рид. Производство контролируют Sony Pictures TV Studios, Jerry Bruckheimer Television и 2.0 Entertainment.

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Лучшие в Лос-Анджелесе
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Подкасты
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