Сериал «Вне времени» получил добро на съёмки двухчасового финала

В июне канал NBC официально распрощался с сериалом «Вне времени». С таким трудом отвоёванный второй сезон, не сумевший улучшить рейтинговые показатели проекта, стал для него последним. Правда, завершился он на клиффхэнгере, что сильно опечалило зрительскую аудиторию. Судя по всему, авторы наивно рассчитывали на продление и смело завершили сезон открытой концовкой. Сразу после объявления о закрытии отвечающая за производство Sony Pictures Television начала переговоры о съёмках двухчасового телефильма для грамотного завершения истории. Затея удалась — сериал получил-таки двухчасовую концовку.

Фантастико-приключенческая драма Шона Райана («Щит») и Эрика Крипке («Сверхъестественное») повествует о команде оперативников, которые с помощью машины времени участвуют в важных для Америки исторических событиях, стараясь помешать изменению истории и противостоя глобальной тайной организации, управляющей судьбами человечества. В сериале снимались Эбигейл Спенсер, Мэтт Лантер, Малкольм Барретт, Горан Вишнич и другие.

Дата выхода двухчасового спецэпизода пока неизвестна, но NBC планирует показать его во время зимних каникул.