FOX напомнил о планах снять юридический спин-офф «24 часов»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Канал FOX спешит осчастливить зрителей в двойном размере. На днях объявив о разработке приквела «24 часов» про молодого Джека Бауэра, руководство телевещателя спешит напомнить, что они не отказались и от спин-оффа, о котором уже говорили в конце прошлого года.

Юридический триллер позаимствует традиционный формат «24 часов», где события разворачиваются в течение суток. Вместо террористических угроз героиня берётся за решение сложнейших задач в области уголовного судопроизводства.

Ранее сообщалось, что центральный персонаж истории — женщина-прокурор, узнавшая о некоем правительственном заговоре. С новой информацией на руках главной героине предстоит спасти от высшей меры наказания невиновного, которого она ранее сама помогла упечь за решётку. На всё про всё у неё ровно 24 часа.

Проектом планируют заняться создатели оригинального сериала Роберт Кокран и Джоэл Сурноу, его исполнительные продюсеры Ховард Гордон и Брайан Грейзер и бывший сценарист-продюсер «Убийства» Джереми Донер. Производством заведуют 20th Century Fox и Imagine TV.