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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Кэйтлин Олсон сыграет лесбиянку в комедийном пилоте от FOX

Кэйтлин Олсон («Мик») перебралась из одной дисфункциональной семейки в другую — более современную и прогрессивную. Актриса сыграет одну из главных ролей в пилотном эпизоде многокамерной комедии на канале FOX. Проект от авторов «В Филадельфии всегда солнечно» Роба Макэлхенни и Роба Роселла пока не обзавёлся названием.

Комедия повествует о запутавшейся в сексуальных предпочтениях женщине по имени Джин (Лиа Ремини), которая развелась с мужем Ричи (Роб Риггл) и нашла себе спутницу жизни Бёрди (Кэйтлин Олсон). Правда, все трое продолжают жить под одной крышей и воспитывают двоих сыновей Ричи и Джин. Смешно всем, кроме пацанов.

Макэлхенни и Роселл написали сценарий пилота, а также вошли в команду исполнительных продюсеров проекта наряду с Чарли Дэем, Гленном Хоуэртоном и Ником Френкелем. За производство отвечает 20th Century Fox TV.

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