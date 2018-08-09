«Невинные» — второй трейлер

Потоковый сервис Netflix опубликовал второй трейлер сериала «Невинные» — насыщенный ролик с солидным хронометражем посвящен раскрытию сюжета. Премьера 8-серийной подростковой мистической драмы состоится 24 августа.

Жизнь юной Джун Макдэниел (Сорча Граундселл) превращается в кошмар, когда девушка узнаёт, что по материнской линии является потомком рода оборотней. Ей придётся отправиться на поиски ответов, которые помогут ей больше узнать о матери и о том, как пользоваться недавно проявившимися способностями. Её парень Гарри (Перселл Аскотт) пытается помочь Джун справиться со всеми сложностями.

В сериале также снимаются Гай Пирс, Лаура Бирн, Йоханнес Хёйкьюр Йоханнессон, Сэм Хэзелдайн, Лизе Рисом Олсен и другие.

Создателями проекта выступают Ханья Элкингтон и Саймон Дарик («Звёздные войны: Пробуждение Силы», «Робин Гуд: Начало»). Шесть из восьми эпизодов снял Фаррен Блэкбёрн («Лютер», «Сорвиголова»); он же выступает исполнительным продюсером. Производство контролирует New Pictures.