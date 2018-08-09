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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Эбигейл Спенсер сыграет роковую женщину в пилоте «Расправы» от Hulu

Эбигейл Спенсер («Форс-мажоры») не пришлось долго сидеть без дела: после бесконечных предсмертных судорог и последующего закрытия сериала «Вне времени» актриса успела подыскать себе новый проект. Она исполнит главную роль в пилотном эпизоде драмы Hulu «Расправа» (Reprisal).

Кэтрин Хэрлоу (Спенсер), брошенная умирать родным братом и его бандой, сумела выкарабкаться и начать жизнь заново под именем Дорис Дири. Но прожив несколько спокойных, мирных лет, женщина оказывается на грани разоблачения. Вынужденная отправиться спасать давно исчезнувшую племянницу из цепких лап той самой банды, Дорис готовится мстить своим несостоявшимся убийцам.

Сценарий напишет Джош Корбин («Стартап»), режиссировать возьмётся Джонатан ван Тюллекен («Отбросы», «Доверие»). В исполнительных продюсерах помимо Корбина значатся Бэрри Джоссен, Энн Джонсон и Грэхэм Литтлфилд. Производство контролируют Warren Littlefield и A+E Studios.

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Расправа
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Эбигейл Спенсер сыграет роковую женщину в пилоте «Расправы» от Hulu

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