Новые сериалы 13–19 августа

Неделя грозила остаться вовсе без сериальных премьер, если бы не потоковый сервис Netflix. Единственный новичок появится на телеэкранах в пятницу — 10-серийный первый сезон анимационного комедийного фэнтези «Разочарование» выйдет на сриминговом сервисе целиком.
Среда, 15 августа
драма, триллер
В ролях Макс Айронс, Брендан Фрейзер, Уильям Хёрт, Боб Балабан, Мира Сорвино, Лим Лубани
Создатель Тодд Кацберг, Кен Робинсон, Джейсон Смилович
Десятый эпизод Mistrust Blossoms станет заключительным для первого сезона политического триллера. В июле сериал получил от канала Audience продление на второй сезон.
Четверг, 16 августа
драма
В ролях Руперт Френд, Джек Рейнор, Ки Чен, Питер Марк Кендалл, Майкл Гэстон, Дэн Донохью
Создатель Марк Хейман
Первый сезон драмы завершится десятым эпизодом The Sacrificial Dance. Потоковый сервис CBS All Access пока не сообщал о дальнейшей судьбе сериала.
Пятница, 17 августа
анимационный, комедия, фэнтези
В ролях Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш
Создатель Мэтт Гроунинг
События разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитают сильно пьющая молодая принцесса Бин, её личный демон Люси и неизменный компаньон по злоключениям — сварливый эльф Эльфо. Путешествующая по стране троица встретит на своём пути огров, фей, гарпий, чертей, троллей, морских чудовищ и множество самых обыкновенных дураков.
Суббота, 18 августа
мультсериал, приключения, комедия
В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер
Первый сезон возрождённых «Утиных историй» завершится двадцать четвёртым и двадцать пятым эпизодами под общим названием The Shadow War! В марте канал Disney продлил мультсериал на второй 12-серийный сезон.
Воскресенье, 19 августа
драма
В ролях Доминик Уэст, Рут Уилсон, Мора Тирни, Джулия Голден Теллес, Джошуа Джексон, Даррен Голдштейн
Создатель Сара Трим, Хагай Леви
Четвёртый сезон драмы с Рут Уилсон и Домиником Уэстом завершится десятым эпизодом. Кабельный канал Showtime продлил проект на заключительный пятый сезон в июле.
боевик, детектив, драма
В ролях Дженнифер Лопес, Рэй Лиотта, Дреа де Маттео, Винсент Лареска, Уоррен Коул, Дайо Окенайи
Создатель Эди Хасак
Десятая серия By Virtue Fall станет заключительной для третьего сезона и сериала. Криминальная драма с Дженнифер Лопес и Рэем Лиоттой закрыта решением канала NBC.