Итан Пек сыграет Спока во втором сезоне «Звёздного пути: Дискавери»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Сериал потокового сервиса CBS All Access «Звёздный путь: Дискавери» получил собственного Спока — в актёрский состав второго сезона включён Итан Пек («Ученик чародея», «Время»), внук голливудской иконы Грегори Пека («Римские каникулы», «Убить пересмешника»).

«Дискавери» — свежая глава культового франчайза, повествующая об экипаже одноимённого космолёта, бороздящего межзвёздные просторы. В экспедициях команда подвергается многочисленным испытаниям на прочность. Под командованием капитана судна Гэбриела Лорки (Джейсон Айзекс) некоторое время служит Майкл Бёрнем (Соникуа Мартин-Грин). Легендарный офицер Звёздного флота Спок — сын вулканца Сарека и землянки Аманды Грейсон, удочеривших маленькую Бёрнем после гибели её родителей.

В сериале также снимаются Даг Джонс, Энтони Рэпп, Мишель Йео, Шазад Латиф, Мэри Вайсман, Мэри Чиффо, Джеймс Фрейн, Энсон Маунт и другие.

Производственный процесс возглавляют шоураннер Алекс Куртцман («Грань»), CBS Television Studios, Secret Hideout, Living Dead Guy Productions и Roddenberry Entertainment. Премьеру второго сезона обещают в январе следующего года.