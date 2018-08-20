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«Нетипичный» — трейлер второго сезона

Судя по трейлеру, второй сезон «Нетипичного» по степени уютности ни в чём не уступает своему предшественнику, и это прекрасно. Продолжение семейной драмеди выйдет на потоковом сервисе Netflix 7 сентября.

Это обычная история взросления необычного парня. Достигнув совершеннолетия, страдающий аутизмом Сэм Гарднер решается на крайне ответственный и смелый шаг — поиски той самой, кто составит его личное счастье. Остальным членам семейства Гарднеров, которые всячески поддерживают Сэма в его начинаниях, вдобавок предстоит иметь дело с собственными проблемами.

Во втором сезоне задействованы Кейр Гилкрист, Дженнифер Джейсон Ли, Бригитт Ланди-Пейн, Майкл Рапапорт, Ник Додани, Грэхэм Роджерс, Дженна Бойд и Эми Окуда.

Создателем и шоураннером сериала выступает Робиа Рашид («Как я встретил вашу маму»). Со сценарием ей помогают Майкл Оппенхайзен, Джен Риган, Ава Трэймер («Энджи Трайбека»), Дэннис Салдуа, Роб Смайли и Диджей Райан. Производством занимается Sony Pictures TV.

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