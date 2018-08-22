Брендан Фрейзер озвучит одного из главных героев «Рокового патруля»

Сыграв небольшие, но запоминающиеся роли в мини-сериале Дэнни Бойла «Доверие» и первом сезоне шпионского триллера «Кондор», Брендан Фрейзер получил постоянную роль в качестве актёра озвучивания в многосерийном проекте «Роковой патруль» от потокового сервиса DC Universe.

13-серийный фантастический боевик по одноимённому комиксу повествует о супергероях, обретших сверхспособности в результате изувечивших их роковых случайностей. В состав необычной команды во главе с сумасшедшим учёным Найлзом Колдером (также известным как Шеф) входят Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн и Эластичная Женщина. Сломленные и искалеченные, эти люди находят применение своим способностям, защищая Землю от самых невероятных угроз. Роковой патруль — команда изгоев, воюющих за спасение мира, которому нет до них никакого дела.

Брендан Фрейзер сыграет Роботмена, чьё настоящее имя Клифф Стил. Бывший автогонщик попал в кошмарную аварию, не оставившую ему шанса на выживание. Однако Найлз Колдер сумел спасти мозг, пересадив его в тело робота. Фрейзер озвучивает персонажа и появится в образе Стила во флэшбэках. А вот играть непосредственно Роботмена будет Райли Шанахан.

Помимо Фрейзера и Шанахана в сериале снимаются Эйприл Боулби, Дайан Герреро и Джоиван Уэйд.

Сценарием занимается Джереми Карвер («Сверхъестественное»). Отец Arrowverse Грег Берланти возглавляет команду исполнительных продюсеров, куда наравне с Карвером входят Джефф Джонс и Сара Шехтер. За производством присматривают Warner Bros. Television и Berlanti Productions. Съёмки начнутся в этом году, а премьера запланирована на следующий.