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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Hulu и Роб Томас договариваются о возвращении на экраны «Вероники Марс»

По слухам, сериал «Вероника Марс» готовится к возвращению на телеэкраны. Автор проекта Роб Томас («Я — зомби») и студия Warner Horizon TV якобы завершают переговоры с потоковым сервисом Hulu, заинтересованным в съёмках продолжения. Речь идёт о мини-формате: от восьми до десяти серий. Кристен Белл («Обитель лжи»), судя по всему, вернётся к исполнению титульной партии, вдобавок высока вероятность возвращения в проект и других участников основного состава. Осталось дождаться лишь официальных комментариев, а вот их пока не поступало ни от одной из сторон.

Детективная драма о талантливой частной сыщице Веронике Марс выходила на UPN (нынешний The CW) с 2004 по 2007 годы. Сериал был с одинаковым восторгом принят критиками и зрителями. После закрытия любимцу публики не составило труда собрать нужную сумму на краудфандинговой платформе «Кикстартер», чтобы снять полнометражное продолжение истории, вышедшее на экраны в 2014 году.

Буде с продолжением всё выгорит, съёмки в свежем сезоне «Вероники Марс» не должны помешать Белл продолжать работу над комедией NBC «Хорошее место».

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Вероника Марс
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